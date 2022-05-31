Мінсоцполітики: українці можуть оформити виплати через єДопомогу

На соціальній платформі єДопомога можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій. Про це, з посиланням на Міністерство соціальної політики, повідомляє Корреспондент.

"На соціальній платформі єДопомога (edopomoga.gov.ua) реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від сьогодні люди, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Для цього, зокрема, слід заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.