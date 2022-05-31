Кулеба закликав Захід надати Україні більше гармат на 155 мм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу надати Україні 155-мм гармати та систему залпового вогню. Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє Укрінформ.

"Хочу ще раз попросити Захід послати нам усі 155-мм гармати та системи запуску ракет, які вони можуть нам надіслати", - наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, українські захисники воюють із військами країни, чий президент ненавидить Україну, проте Україна ніколи не здасться.

"Якби ми вчасно отримали зброю із Заходу, ми вже звільнили б Херсон та інші області. Настав час розпочати контрнаступ ще прийде. Ми боремося з країною, в якій є президент, який нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - сказав він.

Кулеба зазначив, що українська стратегія полягає у поверненні захоплених Росією територій як військовим, так і дипломатичним шляхом.