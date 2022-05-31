Валютний ринок в умовах війни: день 97-й

В останній день весни робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 27 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 51,66 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 173,64 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,25 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 27 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 74,5 млн доларів: на 227,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 153,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,2966 гривень, а продають по 31,6096 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 31 травня зріс на 2432,83 млн. і склав 46 866,76 млн. гривень.

Готівковий долар в Україні продовжує дешевшати. На 14:00 цінник на продаж готівкового «американця» в Києві опустився до 35,70-35,80 гривень. Це приблизно на 30-35 копійок дешевше, ніж було у понеділок. Подешевшав долар і в інших містах. У Харкові та Житомирі долар продають по 36,00 гривень, у Черкасах – по 35,90, а в Ужгороді – загалом по 35,60 гривень.

Євро на FOREX вранці вівторка вкотре змінило напрямок руху і падає по відношенню до долара. На момент написання статті воно опустилося до позначки 1,0688 долара. Це результат закриття довгих позицій трейдерами короткостроковими у зв'язку із закінченням місяця. Готівкове євро в Україні дешевшає під впливом одразу двох факторів: зниження ціни на готівковий долар та падіння на FOREX. Якщо вчора київські оптові обмінні пункти продавали євро 38,60-38,80 гривень, то сьогодні – вже 38,30-38,40 гривень.

Ціна біткоїну продовжує зростати. У ніч з понеділка на вівторок на популярній біржі Binance він подорожчав до 32222,00$ за монету. Це перший вихід з коридору 28000-31000 $, в якому біткоїн торгувався з 13 травня. У разі, якщо найближчими днями ціна біткоїну залишиться вище 31000, зростання може продовжитися аж до 37000-37500$ за монету.