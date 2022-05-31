Нардеп: Денісову звільнили з посади омбудсмена

Сьогодні, 31 травня Верховна рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.﻿ Про це, із посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало - 234 депутатів" , - написав Железняк.

За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.

Учора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена" .