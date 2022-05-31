Нардеп: Денісову звільнили з посади омбудсмена
Сьогодні, 31 травня Верховна рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати. Про це, із посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало - 234 депутатів", - написав Железняк.
За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.
Учора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.
Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента
"не влаштовує її активність як омбудсмена".
У Раді ж деякі нардепи таку ініціативу пояснюють
"незрозумілою концентрацією медійної роботи" на багаточисельних деталях
"сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та
"зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які
"не могла підтвердити доказами".