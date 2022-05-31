УЗ вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

"Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30" , - йдеться в повідомленні.

Поїзд зупинятиметься на станціях: