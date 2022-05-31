Видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень
Верховна рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень. Про це, з посиланням на проект №7413, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Зокрема, збільшено видатки на:
- національну безпеку та оборону - 247,8 млрд гривень;
- поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;
- надання допомоги в рамках програми єПідтримка - 5,8 млрд гривень;
- фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 20,0 млрд гривень;
- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12,5 млрд гривень.