Видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень

Верховна рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.﻿ Про це, з посиланням на проект №7413, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема, збільшено видатки на: