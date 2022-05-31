Нардеп: парламент просить РНБО ввести санкції проти восьми діячів РПЦ

Нардеп: парламент просить РНБО ввести санкції проти восьми діячів РПЦ
Фото: sluga-narodu.com

Верховна Рада України звернулася до Ради національної безпеки та оборони з вимогою застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за постанову № 7332 проголосували 292 депутати.

Санкції пропонують ввести проти восьми діячів РПЦ:

  • 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило
  • керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
  • заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
  • митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
  • архієпископ Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирим 
  • протоієрей РПЦ; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович
  • митрофорний протоієрей РПЦ, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович,
  • російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Осипов Олексій Ілліч.

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