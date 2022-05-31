Нардеп: парламент просить РНБО ввести санкції проти восьми діячів РПЦ

Верховна Рада України звернулася до Ради національної безпеки та оборони з вимогою застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за постанову № 7332 проголосували 292 депутати.

Санкції пропонують ввести проти восьми діячів РПЦ: