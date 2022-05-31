Нардеп: парламент просить РНБО ввести санкції проти восьми діячів РПЦ
Верховна Рада України звернулася до Ради національної безпеки та оборони з вимогою застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за постанову № 7332 проголосували 292 депутати.
Санкції пропонують ввести проти восьми діячів РПЦ:
- 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило
- керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
- заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
- митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
- архієпископ Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирим
- протоієрей РПЦ; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович
- митрофорний протоієрей РПЦ, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович,
- російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Осипов Олексій Ілліч.