У Радбезі РФ оголосили про початок захоплення України Польщею

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.﻿ Про це він сказав у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжжі, із посиланням на російське інформагентство, повідомляє Європейська правда.

Він заявив, що партнери "київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі.

"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій" , - заявив Патрушев.

За його словами, це підтвердив візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що "незабаром польсько-український кордон перестане існувати" .