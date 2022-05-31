У Радбезі РФ оголосили про початок захоплення України Польщею
Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України. Про це він сказав у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжжі, із посиланням на російське інформагентство, повідомляє Європейська правда.
Він заявив, що партнери
"київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі.
"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев.
За його словами, це підтвердив візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що
"незабаром польсько-український кордон перестане існувати".
Патрушев також заявив, що
"вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України".