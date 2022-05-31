СБУ заявила про викриття агентів Росії в Укроборонпромі

Від початку повномасштабної агресії Росії СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів. Про це повідомляє СБУ﻿.

Контррозвідка СБУ у Києві за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

На Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі, зазначає СБУ.

У Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

У Луганській області за матеріалами СБУ до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої "ЛНР", яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.