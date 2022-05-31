МЗС закликало готувати сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ

Європейський союз має вже почати підготовку сьомого пакету санкцій проти Росії за повномасштабну війну в Україні.﻿ Про це, із посиланням на Міністерство закордонних справ, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

У заяві йдеться, що МЗС вітає "зелене світло" з боку ЄС щодо введення шостого пакету санкцій з ембарго на постачання російської нафти.

"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю... Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить зворотний відлік до краху російської економіки і військової машини" , - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У той же час, МЗС розчарований позицією Угорщини щодо нафтового ембарго, яка вилилася в те, що обмеження не стосується поставок за трубопроводами. Тим не менш, Київ сподівається, що вже до кінця року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи.