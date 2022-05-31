ДБР: суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"

Суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки і корпоративні права групи компаній, які засновані російською нафтовою компанією "Татнефть".

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що "Татнефть" постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міноборони РФ.

Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

"Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень" , - повідомляє ДБР.

Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними.

ДБР продовжує досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.