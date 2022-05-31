В Україні з'явилося нове державне свято
Верховна рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює нове свято – 28 липня, як День Української державності. Указ про запровадження свята Володимир Зеленський підписав ще під час параду на День Незалежності минулого року, повідомляє Слово і діло.
Законопроєкт №5864 підтримали 257 голосами.
День Української державності відтепер буде неробочим днем. Але нагадуємо, що під час воєнного стану додаткових вихідних на свята українці не мають.
У пояснювальній записці йдеться, що встановлення свята сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, захисту національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки.
«В умовах збройної агресії РФ проти України Росія на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави – захисника традиційних цінностей, започаткованих при Київській Русі – православ'я, народності та державності. У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії російської федерації проти України", – наголошується в пояснювальній записці.