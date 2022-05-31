В Україні з'явилося нове державне свято

Верховна рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює нове свято – 28 липня, як День Української державності. Указ про запровадження свята Володимир Зеленський підписав ще під час параду на День Незалежності минулого року, повідомляє Слово і діло.

Законопроєкт №5864 підтримали 257 голосами.

День Української державності відтепер буде неробочим днем. Але нагадуємо, що під час воєнного стану додаткових вихідних на свята українці не мають.

У пояснювальній записці йдеться, що встановлення свята сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, захисту національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки.