Названо терміни початку дії нафтового ембарго

Нафтове ембарго проти Росії почне діяти за півроку після введення шостого пакету санкцій. Про це у вівторок 31 травня повідомила прес-служба Єврокомісії, повідомляє Корреспондент.

А заборона на закупівлі нафтопродуктів із РФ набуде чинності через вісім місяців. При цьому всі обмеження не відносяться до постачання нафтопроводу Дружба.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, напередодні лідери ЄС досягли компромісу щодо заборони на імпорт російської нафти. Ембарго торкнеться 90% усього російського нафтового імпорту до кінця цього року. Інші 10 або 11% йдуть південною гілкою трубопроводу Дружба до Угорщини, Словаччини та Чехії. Для цих країн передбачено тимчасовий виняток.