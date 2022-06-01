Закордонне життя: скільки коштує квартира в Угорщини

Одним із найпопулярніших напрямків після Польщі для українських біженців з початку війни є Угорщина. Для тих, хто вже задумався про переїзд до цієї країни, питання купівлі нерухомості є досить актуальним, повідомляє Сьогодні.

Сьогодні розповімо про вартість квартир в угорських новобудовах.

Так, для самостійного пошуку квартири або будинку в Угорщині ви можете скористатися сайтами нерухомості, де виставляють оголошення як приватні особи, так і ріелтори:

realting.com – покупка квартир, вілл. Пропозиції на вторинному ринку, в новобудовах та від забудовників;

kvartyra.hu – оголошення про продаж апартаментів у найпопулярніших містах та локаціях країни (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гйор, Капошвар, Ерд, Сегед);

realestate.hu – оренда, продаж квартир та будинків у різних містах Угорщини. Також є оголошення про продаж земельних ділянок, літніх будиночків та ін;

towerbudapest.com – квартири на продаж у Будапешті від агенції нерухомості. Є фільтри оголошень по районах міста.

Вартість житла в Будапешті

Найпопулярнішим містом для українців залишається столиця Угорщини — Будапешт. Вартість квартир в новобудові, за даними realting.com, коливається від 237 тис. доларів до 1,2 млн дол. (7,1 млн грн—36 млн грн).

Якщо говорити про найдешевший варіант, то за цю вартість пропонують квартиру в історичному центрі розміром в 57 м. кв.з однією кімнатою, вітальнею, кухнею та ванною. Вона має такий вигляд:

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Найдорожче житло в Будапешті, що нам вдалося знайти, коштує 1,2 млн дол. (36 млн грн). Це квартира з трьома спальнями та житловою площею 175 кв. м. Має вона дизайнерський ремонт та розташована в історичному районі.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Загалом ціни на популярні запити мають такий вигляд:

Вартість квартир в Угорщині / Фото: скріншот

Вартість квартир в Угорщині

Вартість квартир в Угорщині / Фото: скріншот

Що буде з цінами на квартири в Україні?

Ціни на нерухомість в України можуть впасти до критичної позначки, і протримається це падіння, за прогнозами експертів, не один рік. Причини такого явища загальновідомі — загальне падіння ВВП та зниження попиту на житло.

найближчим часом забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, хоч поки ніхто такого наміру і не має.

"Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП – його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою" , – зазначають провідні аналітики.

Окрім чинника ВВП, ще однією причиною такого сценарію стане зниження попиту на житло, оскільки чимало людей покинули країну. Відповідно, вони не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири.

Нагадаємо, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.