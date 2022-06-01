Визначено 100 крафтових виробників, які отримають по $100 тисяч

За підсумками ініціативи допомоги українським виробникам під час війни Made in UA Support Project 100 українських крафтових виробників отримають 100 тисяч доларів підтримки, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у пресрелізі програми Made in UA Support Project.

Зокрема допомогу отримають виробники одягу та взуття, меблів, іграшок, декору для дому, косметики тощо.

Ініціативу Made in UA Support Project у квітні запустили програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", АТ "Укрпошта" та ГО TECHBUREAU за підтримки Дія.Бізнес.

Зазначається, що учасників проєкту Made in UA Support Project обирали з 27 квітня до 31 травня.

Метою ініціативи було обрати 100 українських крафтових виробників, які продовжують свою діяльність у важких умовах повномасштабної війни, та надати їм допомогу для розвитку бізнесу, кажуть організатори.

При цьому, понад 25% брендів, які подали заявки для участі у проєкті - з Києва, більше 10% - з Харківської області. Також активно відгукнулися Дніпропетровська, Одеська, Львівська області. Водночас до проєкту долучились підприємства з регіонів, які найбільше потерпають від бойових дій - Донецької, Луганської, Запорізької областей.

"Понад 75% підприємств-заявників мають до 10 людей в команді. Найбільш поширені види продукції - одяг або взуття, декор для дому, меблі, іграшки, косметика тощо. Майже 40% підприємств займається експортом. Багато хто з них почав експортувати вже під час війни, відкривши для себе такі майданчики, як eBay, Etsy, etc." , - йдеться у повідомленні.

"Made in UA Support Project викликав значний інтерес серед українських підприємців. Ми орієнтувались на 500-700 заявок, проте отримали - 3397! Ця цифра показує затребуваність фінансової підтримки та неабияку підприємницьку активність українських виробників в умовах повномасштабної війни.

Вибір був надскладний через велику кількість талановитих виробників, що взяли участь у проєкті. Нам довелося подовжити строки розгляду заявок на тиждень, до 31 травня, щоб обрати 100 брендів. Якби була така можливість, ми б обрали набагато більше компаній", - заявила директорка ГО TECHBUREAU Ханна Зенн.

Кожен член журі оцінював підприємства для того, щоб обрати 100 компаній, які, на його думку, мають отримати фінансову підтримку. Ті підприємства, які отримали більше голосів від всіх експертів, були обрані для надання допомоги.

У випадку, якщо кількість голосів була рівна, перевага надавалася тому, хто раніше подав заявку.

Перелік компаній, які отримають допомогу в рамках Made in UA Support Project, можна подивитись на офіційному сайті проєкту.

Підприємства, які перемогли, отримають фінансову допомогу $1000 (без урахування податків). Ці кошти вони зможуть направити на будь-які найбільш актуальні витрати виробництва: матеріали, обладнання для створення продукції, рекламу, зарплатню, покращення презентації товарів тощо.

Кожен з переможців отримає детальну інструкцію та перелік даних, які необхідно надати для підписання договору. Протягом місяця гроші надійдуть на баланс виробників.

Також переможці отримають додаткові призи від організаторів та партнерів.

Так, від Офісу з розвитку підприємництва та експорту та онлайн-платформи для підприємців Дія.Бізнес 10 компаній отримають консультації з визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків (середня вартість вказаних послуг на ринку - $1500).