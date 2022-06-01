Міністр оборони роз’яснив, як нараховують зарплату військовослужбовцям

Грошові виплати, які зараз отримують військовослужбовці, складаються з двох частин: щомісячного грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди, встановленої на час воєнного стану, повідомляє Новое время.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи систему виплат для військовослужбовців.

"Перша частина (виплат, — ред.) — це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо. Друга частина — це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану" , — заявив міністр.

Як пояснив Резніков, додаткова винагорода нараховується за такою логікою:

— для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тис. грн, або приблизно 1000 грн на день;

— для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3000 грн на день.

«Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

— щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13−14 тис. грн відповідно до посади та звання;

— близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

— та близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78−79 тис. грн мінус відрахування", — заявив Резніков. ﻿

При цьому кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Якщо мова йде про ЗСУ, військова частина подає до Міноборони заявку на виплату грошового забезпечення, на підставі якої МО перераховує військовій частині гроші, а вже частина — безпосередньо військовослужбовцю.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку.

"Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Вона ділиться на дві частини. У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, отих 30 чи 100 тис. за воєнний стан та бойові" , — додав міністр.

За його словами, платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий і майже однаковий кожного місяця, а розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Як повідомили у Міноборони, у травні 2022 року за квітень МО перерахувало військовослужбовцям ЗСУ грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд грн. У червні міністерство готується виплатити близько 64,5 млрд грн. У 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік.