У Швеції заборонили видобуток вугілля, нафти та газу

Парламент Швеції схвалив пропозицію уряду про заборону видобутку вугілля, нафти та природного газу та посилення правил видобутку квасцової глини, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться на сайті установи.

Там пояснили, що це рішення означає заборону на видобуток кам'яного вугілля, лігніту, сирої нафти, сланцевої нафти та природного газу.

Дозволи більше не видаватимуться на видобуток цих речовин. Ці поправки до Екологічного кодексу набирають чинності з 1 липня 2022 року.