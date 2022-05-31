FT: ЄС і Великобританія погодили заборону на страхування танкерів РФ
Великобританія і Євросоюз домовилися про заборону страхування танкерів, що перевозять російську нафту. Ця домовленість фактично позбавить Росію доступу до найбільшого страхового ринку Lloyd's of London. Про це, із посиланням на Financial Times, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
При підготовці шостого пакету санкцій проти РФ в Євросоюзі побоювалися, що Великобританія продовжить страхувати російські судна з нафтою. Джерела в британському уряді повідомляють, що незабаром заборона на страхування суден з російською нафтою набуде чинності. Також через 5-6 місяців аналогічне рішення можуть прийняти всі країни G7.
Відмова провідних гравців ринку від страхування танкерів істотно знизить можливості РФ на експорт нафти. Наступним кроків у цьому напрямку може стати заборона на страхування всіх суден, що виходять з конкретних російських портів.