WSJ: в ОПЕК подумують виключити Росію з угоди щодо нафти

Деякі члени ОПЕК вивчають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Wall Street Journal.

Росія не є членом ОПЕК, але з 2016 року вона координує видобуток нафти з групою, що входить до коаліції ОПЕК і ОПЕК+, яка контролює понад половину світового видобутку нафти. Це дає Москві вплив на нафтовий ринок. Пакт серед членів називається Декларацією про співпрацю, або DoC.

Як пише WSJ, санкції починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти. Делегат ОПЕК сказав WSJ, що "ми всі погодилися з тим, що технічно Росія зараз не може ефективно брати участь у DoC".

Делегати ОПЕК заявили, що почали говорити про виключення Росії до того, як ЄС погодився заборонити закупівлю російської нафти.

Звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, ОАЕ та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення РФ в Україну підняло ціни на нафту вище за 100 доларів за барель.

Росія, один із трьох найбільших виробників нафти у світі, минулого року домовилася з ОПЕК і дев'ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягів видобутку нафти. Тепер очікується, що її видобуток впаде приблизно на 8% цього року.

Деякі країни почали планувати збільшення видобутку десь у найближчі кілька місяців.