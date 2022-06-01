Тарифи, пенсії та правила для біженців: що зміниться з 1 червня

З 1 червня на українців чекає кілька важливих змін. Літо починається зі скасування кредитних канікул у банках та нових правил проїзду для біженців за кордоном. Працюючі пенсіонери цього місяця отримають надбавки до пенсії. Тарифи для населення не підніматимуть, але для підприємств зросте ціна на газ, пише Анна Березина, РБК-Україна.

Підвищення пенсій

У червні працюючі пенсіонери отримають надбавку до щомісячних виплат. Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок на підставі даних від роботодавців про зарплату та страховий стаж, набутий працівником-пенсіонером з 1 березня 2020 року.

На доплату можуть розраховувати українці, яким призначили або перерахували пенсію понад два роки тому (до 1 квітня 2020 року). Крім підвищеної пенсії за червень, цього місяця будуть нараховані доплати за травень та квітень.

Працюючим пенсіонерам з мінімальною пенсією перерахунок зроблять з 1 липня 2022 року.

Ціна на газ

З початком літа в Україні зросте вартість газу. Компанія "Нафтогаз трейдинг" підвищує тарифи на блакитне паливо втричі – до 29,392 тис. грн за 1 тисячу кубометрів. Проте зміна цін стосуватиметься лише підприємств теплової комунальної енергетики.

Для населення тарифи на газ залишаться на тому ж рівні – 7,96 грн/куб.м. Через воєнний стан "Нафтогаз України" утримує ціну на газ для споживачів у рамках річного тарифного плану "Фіксований".

Тарифи на комуналку

З червня ціни на електроенергію для побутових споживачів не зміняться - 1,44 грн/кВт.год. при обсязі до 250 кВт.год. на місяць; 1,68 грн/кВт.год – від 250 КВт.год.

Тарифи на водопостачання встановлюються водоканалами у кожному населеному пункті окремо за погодженням з НКРЕКУ.

Варто зазначити, що Кабмін рекомендував місцевим органам влади та комунальним підприємствам на час дії військового та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Виплати ветеранам

У червні одноразову грошову виплату отримають ветерани війни. Цю допомогу перераховують щороку до 9 травня, проте цього року її перенесли.

Допомога передбачена для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни: І групи – 4 421 грн; ІІ групи – 3 906 грн; III групи – 3391 грн;

УБД, постраждалих учасників Революції Гідності – 1 491 грн;

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

учасників війни – 612 грн.

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих УБД, учасників війни, які не одружилися вдруге; членам сімей загиблих захисників та захисниць України виплатять по 966 грн.

Нові умови кредитування у банках

З початком війни українські банки запровадили кредитні канікули для клієнтів. Пільговий період діяв упродовж весни. З 1 червня фінустанови повертають процентні ставки за кредитами.

ПриватБанк відміняє кредитні канікули, але ще три місяці діятимуть вигідні умови для клієнтів, які вчасно вносять обов'язковий платіж.

Якщо протягом місяця оплачується хоча б 5% від суми заборгованості, діятиме пільгова ставка 1,7%. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартною ставкою 3,4% (карта "Універсальна Gold") та 3,5% за карткою "Універсальна".

Банк також повертає обов'язкові платежі за програмами "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка", "Авто у кредит", "Авто у лізинг", "Житло у кредит".

Для мобілізованих громадян кредитні канікули від ПриватБанку триватимуть до кінця воєнного стану.

У Monobank з 1 червня діятиме знижена ставка 1,6%. Такі кредитні умови будуть до закінчення воєнного стану.

Ощадбанк скасовує кредитні канікули для бізнесу, а за картковими рахунками їх продовжать із новими умовами. Процентна ставка встановлюється у розмірі 50% від зазначеної у договорі. Обов'язковий платіж – 2% від суми використаних коштів (замість 5%).

Скасування безкоштовного проїзду українцям до ЄС

У п'ятьох країнах Євросоюзу з 1 червня українці не зможуть їздити безкоштовно у громадському транспорті. Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія, Швейцарія змінили правила проїзду для біженців із України. Безкоштовних квитків не буде, але при цьому запроваджуються пільгові умови.

У Німеччині проїзні на всі види громадського транспорту та у регіональних поїздах для українців коштуватимуть 9 євро. Проїзні квитки в Чехії обійдуться в 7 євро

Безкоштовний проїзд у Польщі для пасажирів з України залишиться лише за напрямками Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув у вагонах другого класу поїздів TLK та IC. Міський громадський транспорт у Варшаві стане платним для українців із першого дня літа.

В Австрії продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців ще на місяць. Так, українці у Відні до кінця червня матимуть змогу користуватися Wiener Linien без оплати. Водночас, паркування для автомобілів із українськими номерами в австрійських містах стане платним з 1 червня.

У більшості європейських країн проїзд для українських біженців досі залишається безкоштовним. Слідкувати за всіма змінами можна на спеціальному сайті Євросоюзу﻿.

Відкриття дитячих садків у Києві

З сьогоднішнього дня в різних районах столиці відкриваються 34 комунальні дитячі садки:

Голосіївський район – 6 садків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - 2 садки (№550, 809)

Деснянський район - 1 сад (№758)

Дніпровський район - 4 садки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - 3 садки (№30, 572, 704)

Печерський район - 1 сад (№424)

Подільський район - 3 садки (№307,486,777)

Святошинський район - 3 садки (№33, 179, 214)

Солом'янський район - 6 садків (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)

Шевченківський район – 5 садків (№79, 112, 180, 429, 810)

Крім того, з 1 червня у Києві запрацюють ще 14 приватних садів. Обов'язковою умовою відновлення роботи дошкільних закладів є наявність укриття на випадок повітряної тривоги безпосередньо у будівлі або поруч із нею.

Зараховуватимуть дітей до садків лише за наявності довідки про працевлаштування обох батьків.