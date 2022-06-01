РосЗМІ: РФ проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням

Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс". В Іванівській області ракетні комплекси відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб.﻿ Про це, із посиланням на Інтерфакс, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що на навчаннях задіяно близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.

Відзначимо, що у Росії неодноразово погрожують застосувати ядерну зброю проти нашої країни. Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

Додамо, в ООН також вважають застосування Росією ядерної зброї проти України цілком можливим.