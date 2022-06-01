Байден: США продовжать захист України від нового нападу

Мета США в Україні проста і полягає в тому, щоб країна стала демократичною і здатною захиститися від нової агресії Росії.При цьому Вашингтон не бажає війни із Москвою.﻿ Про це, із посиланням на статтю президента США Джо Байдена для газети New York Times, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Байден підкреслив, що якщо країни НАТО не будуть піддаватися нападу, то США не будуть безпосередньо втручатися в війну.

"Ми діяли швидко, щоб послати Україні значну кількість озброєнь і боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою і займати найсильнішу позицію за столом переговорів. Саме тому я вирішив, що ми надамо українцям більш просунуті ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно завдавати ударів по ключових цілях на полях битв в Україні", - написав він.

Байден зазначив, що вільний світ та інші країни на чолі з США стали на бік України, надаючи безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

"Американці будуть дотримуватися курсу з українським народом, тому що ми розуміємо, що свобода не є безплатною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такої міри єдності або сили нашої відповіді. Він помилявся. Якщо він очікує, що ми здригнемося або зламаємося в найближчі місяці, він в рівній мірі помиляється" , - додав він.

Байден також підтвердив відсутність у США планів чинити тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки Росії.