Накриють дощі, але до +31: погода у перший день літа

Погода в Україні сьогодні, 1 червня буде теплою, місцями температура повітря прогріється до +31. При цьому в низці областей йтимуть дощі.﻿ Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в східній частині, вночі місцями і в західних областях невеликі дощі, вдень у західних, Житомирській, більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, окремі грози. На решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +10 +13, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +11 +13 градусів, а вдень +22 +25;

у східних областях вночі +15 +19, вдень +28 +31 градусів;

на півдні країни вночі +13 +18 градусів, а вдень +25 +31;

у центральних областях вночі +11 +15, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14 градусів, а вдень піднімуться до +24 +26.