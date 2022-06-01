Гайдай: окупанти увійшли в центр Сєвєродонецька

Окупанти відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот", увійшли у центральні райони Сєвєродонецька.

Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, російські війська ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру й об’єкти промисловості.

О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень, зазначив Гайдай.

У Гірському окупантами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Наслідки воєнних дій на Луганщині (фото: t.me/luhanskaVTSA)

За словами очільника ОВА, штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста.

Крім того, російські війська намагаються витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки, застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

