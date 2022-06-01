У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1361 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3343 (+41) од,
  • артилерійських систем – 659 (+10) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засобів ППО - 94 (+1) од,
  • літаків – 208 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 519 (+4),
  • крилатих ракет - 120 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2290 (+15) од,
  • спеціальної техніки - 49 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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