У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 1 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1361 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3343 (+41) од,
- артилерійських систем – 659 (+10) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 94 (+1) од,
- літаків – 208 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 519 (+4),
- крилатих ракет - 120 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2290 (+15) од,
- спеціальної техніки - 49 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.