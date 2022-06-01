ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 243 дитини

Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 1 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 446. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. При цьому 181 з них зруйновано повністю.