ISW: Україна грамотно економить сили та розставляє пріоритети у війні

Відносно швидке просування російських військ усередині Сєвєродонецька свідчить про бажання ЗСУ зберегти сили та продуману розстановку пріоритетів українського командування в оборонних та контрнаступальних діях, повідомляє Новое время.

Таку оцінку дає американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні за 31 травня.

"Грамотна розстановка Україною пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях витіснила росіян майже за межі досяжності артилерією Харкова і зупинила наступ російських сил з боку Ізюма — обидва ці досягнення є важливішими, ніж оборона Сєверодонецька" , — наголошують експерти ISW.

Вони також підкреслюють, що керівництву України щоразу «доводиться робити неймовірно важкий вибір у цій війні, і в цілому їх роблять правильно — принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також щодо темпів, масштабів і амбітності контрнаступів» ЗСУ.

"Ось чому Україна все ще має добрі шанси зупинити, а потім звести нанівець ті завоювання, яких зараз добивається Росія" , — резюмують аналітики ISW.

Вони вважають, що командування ЗСУ ухвалило усвідомлене рішення «не виділяти більше ресурсів на оборону Сєвєродонецька та піти з нього» і називають такий крок «стратегічно обґрунтованим, хоча й болісним».

При цьому концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом «продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливій Херсонській області, де продовжується контрнаступ українських сил», пояснюють експерти ISW. Вони нагадують, що Херсон є критичним регіоном, бо поки це єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра.

«Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсоні, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна почати вторгнення в майбутньому» , — зазначають аналітики.

Інші головні висновки ISW за підсумками 31 травня:

сили росіян все більше зосереджуються на наступі на Слов’янськ з південно-східного боку від Ізюма та на захід від Лимана;

російські війська просуваються в межах Сєвєродонецька та навколо міста;

війська РФ, ймовірно, сподіваються наступати на Лисичанськ із боку Тошківки, щоб уникнути бою через річку Сіверський Донець із боку Сєвєродонецька;

угруповання російських підрозділів у Херсонській області, «ймовірно, відчуває тиск обмеженого українського контрнаступу на північному заході Херсонської області» — тим більше, що більшість сил Росії нині зосереджено на захопленні Сєвєродонецька.

Карта бойових дій в Україні: битва за Донбас﻿

Бої на півдні Харківської та в Луганській області — карта﻿

Бої за Сєвєродонецьк — карта﻿

Бої під Харковом — карта﻿

Контрнаступ ЗСУ: бої в Херсонській та Миколаївській областях — карта﻿