Туреччина хоче офіційно змінити написання назви своєї країни

Туреччина направила до ООН листа, в якому просить змінити міжнародне написання назви своєї країни на Türkiye, повідомляє Європейська правда.

Про це написав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"З метою підвищення цінності бренду нашої країни процес, який ми розпочали під керівництвом президента Реджепа Тайіпа Ердогана, добігає кінця.

У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретареві ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye" - написав Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTERdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! ???????? pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Пропозиція з ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкраще представляє і виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".