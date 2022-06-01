Зеленський розповів про втрати ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax розповів, що Україна втрачає щодня кілька десятків захисників, а щоденна кількість поранених за день перевищує кілька сотень, повідомляє Корреспондент.

Зеленський наголосив, що ситуація дуже складна, особливо - на Сході країни.

"Ситуація дуже складна: ми втрачаємо 60-100 військових на день убитими в бою та близько 500 людей пораненими. Тому ми утримуємо наші оборонні периметри" , - повідомив президент України.

Загальна кількість загиблих українських захисників не розголошується.