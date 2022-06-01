Байден: нема ознак того, що РФ має намір застосувати ядерну зброю

США не бачать, що Росія готова застосувати ядерну зброю, але риторику Кремля називають небезпечною і попереджають, що ядерний удар призведе до серйозних наслідків. Про це, з посиланням на колонку Джо Байдена у The New York Times із заголовком "Що Америка буде і чого не буде робити в Україні", повідомляє Українська правда.

"Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

Але риторика Росії, яка час від часу брязкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна" , - написав він.

Байден підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".