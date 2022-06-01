Британська розвідка: РФ окупувала більше половини Сєвєродонецька
Британська розвідка констатувала окупацію Росією більшої частини Сєвєродонецька. Про це, посилаючись на розвідувальний огляд Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.
Британська розвідка відзначає, що наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими, а основна вогнева потужність сконцентрована у невеликому секторі Луганської області.
"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків", - ідеться в огляді.
В Міноборони Британії зазначають, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.
Зокрема, в огляді згаданий стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.