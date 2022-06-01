Президент Хорватії заявив, що санкції проти Росії не діють

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що санкції ЄС проти Росії не працюють і розплачуватися за них зрештою будуть європейські громадяни, повідомляє Європейська правда.

"Причини, які ЄС навів для того, щоб не вводити газове ембарго, є образою здорового глузду. Чому б не ввести газове ембарго?" , - сказав Міланович.

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі попередили у вівторок 31 травня, що ввести газове ембарго буде набагато складніше, ніж нафтове, і, ймовірно, воно не буде частиною наступного санкційного пакету проти Москви.

"Але санкції не працюють. Рубль не впав, Росія не відчуває фінансового удару, а коли відчує, війна закінчиться. Але ціну за це заплатять європейські громадяни, Путін збереже свою самовдоволену посмішку, а нафта і газ просто підуть в інше місце, бо попит високий" , - сказав Міланович.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відкинув оцінку президента Мілановича про те, що санкції проти Росії не є ефективними і лише завдають шкоди європейським громадянам, звинувативши його у допомозі російському агресору.

"Неправда, що санкції не допомагають, завдяки своїм джерелам енергії Росія фінансує військові операції, в яких щодня гине велика кількість солдатів і мирних жителів" , – сказав Пленкович після саміту ЄС у Брюсселі, на якому було ухвалено шостий пакет санкцій, повідомляє 24 sata.

Він додав, що санкції - це питання моралі, і що треба бути на правильній стороні історії.

"Уряд то є, я то є, а чи є пан Міланович, нехай себе запитає хорватська громадськість" , - сказав Пленкович.