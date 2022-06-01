Пентагон: РФ повторює на Донбасі помилки, здійснені на початку війни

Високопосадовці Пентагону заявили, що російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, повторюють ті самі помилки на сході України, які здійснили на початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

Представник Пентагону зазначив, що "повільний і поступовий" темп виснажує російську окупаційну армію, а їхня загальна бойова міць зменшилася приблизно на 20 відсотків, повідомляє The New York Times.

Американські офіційні особи сказали, що незабаром після свого призначення генерал Олександр Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, і деякі чиновники почали сумніватися в тому, що Дворніков, як і раніше, відповідає за військові дії.

Російські пілоти продовжують демонструвати ту ж поведінку, "не схильну до ризику" , як і в перші тижні війни. Вони пролітають кордон, завдають ударів і швидко повертаються на територію Росії. Фактично, вони не прикривають свої війська з повітря. Тому Росія досі не отримала жодної переваги у небі, зазначили у Пентагоні.

Російські військові досягли певного прогресу на сході, де сконцентрована вогнева міць і короткі шляхи постачання допомогли їм вести запеклі бої останніми днями.

Водночас, Україна відтісняє окупантів на північ і схід від Харкова, в деяких випадках назад до Росії, погрожуючи відрізати шляхи постачання.

За словами чиновників, перекриття ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке саме положення, в якому вони перебували після наступу на Київ на початку війни.

До того ж російські військові дотримуються доктринального методу радянського зразка, згідно з яким нижче за рангом офіцери не мають права вказувати на недоліки стратегії або самостійно вносити корективи.

У Пентагоні також вважають, що російські сили, розбиті під час першого невдалого наступу, дуже швидко перекинули в бій на схід — вони не встигли відновитися.

Розпочавши штурм Донбасу, Росія використала потужні артилерійські удари, але необхідного танкового наступу за цим не було. Це означає, що Росія може мати справу з труднощами, намагаючись утримати досягнуте.

Колишній високопоставлений представник Пентагону з питань України та Росії в адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас сказала, що кремлівський диктатор Володимир Путін надто залучений у війну.