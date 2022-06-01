ОВА: окупанти завдали ракетний удар по Слов’янську
Російські війська завдали ракетний удар по Слов'янську, зруйновано декілька будинків. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали й інші населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Найбільш інтенсивні обстріли окупанти вели в центрі області: в Авдіївській та Очеретинській громадах.
"Всю ніч було гучно навколо Авдіївки, а під ранок росіяни кілька разів обстріляли і саме місто: снаряди прилетіли на східну околицю, у старе місто та в район АКХЗ. Інформацію щодо масштабів пошкоджень уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Очеретине вночі зазнало артилерійського обстрілу – частково зруйновано Центр безпеки громадян, декілька житлових будинків, крамницю та пошкоджено ЦНАП.
У Мар’їнській громаді окупанти завдали авіаудару в районі Новомихайлівки, обійшлось без жертв та руйнувань.
"Знову ракетний удар по Слов’янську – зруйновано три будинки, але, на щастя, без жертв", - повідомив Кириленко.
У Костянтинівській громаді частково відсутнє водопостачання, воду привозять.
"Продовжуємо евакуацію цивільних з прифронтових громад. Тих, хто досі залишається на місці, забезпечуємо гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні.