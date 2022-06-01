ОВА: окупанти завдали ракетний удар по Слов’янську

Російські війська завдали ракетний удар по Слов'янську, зруйновано декілька будинків. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали й інші населені пункти Донецької області. Про це повідомив﻿ голова ОВА Павло Кириленко.

Найбільш інтенсивні обстріли окупанти вели в центрі області: в Авдіївській та Очеретинській громадах.

"Всю ніч було гучно навколо Авдіївки, а під ранок росіяни кілька разів обстріляли і саме місто: снаряди прилетіли на східну околицю, у старе місто та в район АКХЗ. Інформацію щодо масштабів пошкоджень уточнюємо" , - йдеться в повідомленні.

Очеретине вночі зазнало артилерійського обстрілу – частково зруйновано Центр безпеки громадян, декілька житлових будинків, крамницю та пошкоджено ЦНАП.

Наслідки обстрілів Донецької області (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)

У Мар’їнській громаді окупанти завдали авіаудару в районі Новомихайлівки, обійшлось без жертв та руйнувань.

"Знову ракетний удар по Слов’янську – зруйновано три будинки, але, на щастя, без жертв" , - повідомив Кириленко.

У Костянтинівській громаді частково відсутнє водопостачання, воду привозять.

"Продовжуємо евакуацію цивільних з прифронтових громад. Тих, хто досі залишається на місці, забезпечуємо гуманітарною допомогою" , - йдеться в повідомленні.