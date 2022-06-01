Уряд установив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води

Кабінет Міністрів України на два місяці встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, у період з 1 червня до 31 липня цього року газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг зобов'язана продавати газ постачальникам гарячої води за ціною 7420 грн за 1000 куб. метрів (з ПДВ).

Відповідну ухвалу Кабмін ухвалив на засіданні 31 травня.

"Згідно з цим документом, з 1 червня по 31 липня 2022 року Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг із гарячого водопостачання за ціною 7 420 грн ( з ПДВ) за 1000 куб. метрів" , - йдеться у повідомленні.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед

Раніше повідомлялося, що з 1 червня Харківська ТЕЦ-5 буде змушена зупинити діяльність та законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією Нафтогаз Трейдинг.

Як заявляв голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, заявляв, що Кабмін створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів, коштом якого утримуватиме тарифи на газ для населення. Крім того, за рахунок цих коштів компенсуватимуть різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.