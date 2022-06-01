SRF: Швейцарія заблокувала постачання броньованих машин до України

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.﻿ Про це, посилаючись на швейцарський мовник SRF, повідомляє Європейська правда.

Уряд Данії хоче передати Україні близько 20 одиниць свого флоту бойових машин Piranha III в якості військової допомоги.

Влада Данії офіційно звернулася до Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco за дозволом – і отримала відмову: Seco відхилила запит кілька днів тому.

Без дозволу Берна допомога Україні неможлива: купуючи машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.

Вето на експорт броньованих машин нагадує про суперечку щодо боєприпасів з Німеччиною. На початку квітня Seco вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, Seco виправдовувала своє "ні" у випадку з датськими машинами Piranha нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.

Проте, ще невідомо, чи буде Швейцарія дотримуватися своєї позиції з огляду на тиск з-за кордону. Минулого тижня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив, що хоче отримати "максимальну підтримку" для України.

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці. У федеральній адміністрації та в парламенті є голоси, які бачать простір для маневру в Законі про військові матеріали: Швейцарія цілком може дозволити європейським державам передавати швейцарське озброєння за певних умов.

Центральні політики, такі як державний радник Пірмін Бішоф, виступають за більш великодушне тлумачення:

"Федеральна рада тепер має вжити заходів і виправити свою практику".

Лідер парламентської групи Зелених Лібералів Тіана Мозер також хоче змінити курс. Зрештою, мова йде не про прямий експорт зброї, а про зброю, яку Швейцарія вже продала дружнім демократіям:

"Цю зброю передадуть країні, яка захищається від агресора".