Мер: у Мелітополі окупанти заблокували можливість виїзду мирних жителів

Окупанти заблокували можливість виїзду мирних жителів із Мелітополя, використовуючи людей як "живий щит".﻿ Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook, повідомляє Новое время.

Голова міської ради звернувся до представників українського уряду із проханням допомогти у забезпеченні безпечної евакуації.