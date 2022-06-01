Мер: у Мелітополі окупанти заблокували можливість виїзду мирних жителів
Окупанти заблокували можливість виїзду мирних жителів із Мелітополя, використовуючи людей як "живий щит". Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook, повідомляє Новое время.
Голова міської ради звернувся до представників українського уряду із проханням допомогти у забезпеченні безпечної евакуації.
"Ми просимо, щоб наших людей не використовували "живим щитом", а дали можливість евакуюватися до Запоріжжя. Поки що підтвердження немає", - сказав Федоров.