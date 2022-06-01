ОК "Південь": війська РФ розмістили ракетні установки на острові Зміїний

Корабельне угруповання РФ продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Про це повідомляє ОК "Південь" у Facebook﻿.

"Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Зазначається, що хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Також знову шторм зірвав з якоря 2 ворожих морських міни. Обидві знешкодили.