Макрон: слідом за нафтою Путіна чекає ще одне ембарго

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця 2022 року Європейський Союз скоротить на 92% імпорт російської нафти, повідомляє УНІАН.

Про це пише Ouest-France.

Президент зазначив, що не виключає також і ембарго на постачання до ЄС газу із Росії.

Макрон також наголосив, що Франція працюватиме над тим, щоб розблокувати постачання українського зерна. Він також підтвердив, що під нові санкції потраплять російські олігархи, а "Сбербанк" буде відключено від SWIFT.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти запровадження заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт із ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС стосується більш ніж 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського Ощадбанку від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 чи 2 червня.