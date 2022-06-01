Кабмін виділив 250 млн на відшкодування збитків судноплавства і залізничних перевезень
Кабмін виділив Міністерству інфраструктури 250 млн грн для відшкодування збитків судноплавства та залізничних перевезень, завданих війною РФ проти України, повідомляє Економічна правда.
Про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кошти виділили з резервного фонду держбюджету з метою запобігання негативним явищам на ринку судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні, а також на ринку залізничних перевезень.
З початку війни російські війська неодноразово обстрілювали міст через Дністровський лиман на Одещині - основну артерію, якою можна відвантажити українську продукцію, зокрема продовольство, на Дунайські порти.