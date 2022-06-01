Ціни на автогаз продовжують зростати
Станом на кінець травня оптові партії автогазу торгуються у ціновому діапазоні 67 000-75 000 грн/т, що значно вище, ніж минулого тижня (52 000-70 000 грн/т), повідомляє Enkorr.
Про це свідчить ціновий моніторинг Консалтингової групи А-95.
Ціна реалізації газу на аукціоні «Укргазвидобування» 31 травня перебувала в діапазоні 77,200-80,000 грн/т (минулі торги пройшли в діапазоні 73,400-77,000 грн/т). Трейдери повідомляють, що охочих придбати дорогий газ було небагато.
У центральних і північних областях країни скраплений газ торгувався за 70000-74 000 грн/т, що на 1000-2 000 грн/т вище за рівень минулого тижня. У західних областях ціни на оптові партії збільшились на 5000-8000 грн/т до 68000-74 000 грн/т. На сході країни ціна на газ не змінилася та втрималася на рівні 72 000–74 000 грн/т.
Тим часом середня вартість імпортного ресурсу на кордоні в другій половині травня становила $1 160/т, або близько 37 000 грн/т. Трейдери зазначають, що різниця цін між імпортним ресурсом та вартістю на аукціонах обумовлена нестачею ресурсу для покриття поточного попиту.
«Незважаючи на подвійне збільшення постачання автогазу в країну, дефіцит на ринку залишається, тому є такий розліт цін у десятки тисяч гривень на тонні», — вважає один із опитаних трейдерів.
Надвисокий попит на аукціонах УДО здебільшого підтримується дрібними учасниками ринку, які не можуть самостійно законтрактувати та привезти з-за кордону невеликі партії ресурсу. У той же час роздрібні мережі можуть також купувати невелику кількість ресурсу внутрішнього виробництва, оскільки зазор між ціною на стелі та вартістю на кордоні залишається безпрецедентно високим.
«При заміщенні дорогого внутрішнього ресурсу умовно дешевим імпортним все одно залишається висока маржа, тому можна купувати і за 80 тис., особливо якщо стоїть питання зупинки заправок», — вважає оператор однієї з газових мереж.