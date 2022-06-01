Ціни на автогаз продовжують зростати

Станом на кінець травня оптові партії автогазу торгуються у ціновому діапазоні 67 000-75 000 грн/т, що значно вище, ніж минулого тижня (52 000-70 000 грн/т), повідомляє Enkorr.

Про це свідчить ціновий моніторинг Консалтингової групи А-95.

Ціна реалізації газу на аукціоні «Укргазвидобування» 31 травня перебувала в діапазоні 77,200-80,000 грн/т (минулі торги пройшли в діапазоні 73,400-77,000 грн/т). Трейдери повідомляють, що охочих придбати дорогий газ було небагато.

У центральних і північних областях країни скраплений газ торгувався за 70000-74 000 грн/т, що на 1000-2 000 грн/т вище за рівень минулого тижня. У західних областях ціни на оптові партії збільшились на 5000-8000 грн/т до 68000-74 000 грн/т. На сході країни ціна на газ не змінилася та втрималася на рівні 72 000–74 000 грн/т.

Тим часом середня вартість імпортного ресурсу на кордоні в другій половині травня становила $1 160/т, або близько 37 000 грн/т. Трейдери зазначають, що різниця цін між імпортним ресурсом та вартістю на аукціонах обумовлена ​​нестачею ресурсу для покриття поточного попиту.

«Незважаючи на подвійне збільшення постачання автогазу в країну, дефіцит на ринку залишається, тому є такий розліт цін у десятки тисяч гривень на тонні», — вважає один із опитаних трейдерів.

Надвисокий попит на аукціонах УДО здебільшого підтримується дрібними учасниками ринку, які не можуть самостійно законтрактувати та привезти з-за кордону невеликі партії ресурсу. У той же час роздрібні мережі можуть також купувати невелику кількість ресурсу внутрішнього виробництва, оскільки зазор між ціною на стелі та вартістю на кордоні залишається безпрецедентно високим.