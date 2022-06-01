Фінансовий конгломерат Citigroup може зберегти банківську ліцензію та деякі операції в Росії, навіть незважаючи на те, що компанія намагається продати свій споживчий і комерційний бізнес у РФ, повідомляє Новое время.

Про це заявила виконавча директорка компанії Джейн Фрейзер, пише Financial Times.

Попередні місяці Citigroup заявляв про плани продати свій споживчий підрозділ у Росії. У компанії збиралися позбавитися «значної частини» бізнесу в Росії.

Відповідаючи на запитання про те, чи спробує Citi зберегти свої банківські ліцензії в РФ, Фрейзер сказала:

"Ми ще не знаємо, ми ще не ухвалили рішення про те, якого саме розміру ми будемо", додавши, що банк « просто буде матеріально менше [у Росії], ніж був».

Фрейзер сказала, що сподівається на мирні переговори з Росією, але впевненості в їхньому результаті Citi зараз немає. За словами представниці компанії, Citi може втратити близько $3 млрд, якщо весь бізнес групи у Росії « Піде наперекосяк».

На початку травня повідомлялося, що Citigroup веде « Активний діалог» з потенційними покупцями його банківського бізнесу в Росії.