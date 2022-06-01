Шольц: Німеччина передасть Україні сучасну систему ППО

Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T. ﻿﻿Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі з посиланням на DW, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За погодженням з Нідерландами Німеччина поставить Україні найсучаснішу систему ППО, яка має ФРН, – "IRIS-T". З його допомогою можна захистити ціле місто.

Шольц заявив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні "захистити великі міста від російських повітряних атак" .

За допомогою IRIS-T SLM можна відображати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

За словами Шольца, сьогодні НІмеччина працює над тим, аби передати нашим бійцям важке озброєння, йдеться про IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.