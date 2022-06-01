ОВА: окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька
Російські війська захопили 70% Сєвєродонецька в Луганській області, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Він додав, що частина українських військ відійшла на більш вигідні позиції, а ще частина - продовжує бої всередині міста.
Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами, зазначив Гайдай.
"Евакуація призупинена. Гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити, лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити", - повідомив Гайдай.