ОВА: окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька

Російські війська захопили 70% Сєвєродонецька в Луганській області, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що частина українських військ відійшла на більш вигідні позиції, а ще частина - продовжує бої всередині міста.

Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами, зазначив Гайдай.