Єрмак: Україна втратила 35% ВВП, прямі збитки від війни перевищують $600 млрд

Прямі збитки України від розв'язаної Росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Комітету із закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

"Нам зараз дуже важко. Через бойові дії країну залишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних жителів загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США", - сказав Єрмак.

Водночас він наголосив, що, незважаючи на все, Україна продовжує захищатися, на сході та півдні тривають запеклі бої.

"Ми обов'язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога тим ближче, чим більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", - заявив керівник ОП.

Єрмак додав, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Ощадбанку від системи SWIFT.