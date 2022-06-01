Прем'єр Естонії: лідери ЄС сперечалися, чи варто дзвонити Путіну
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі 31 травня відбулися "дуже гарячі" дебати щодо доцільності дзвінків російському диктатору Володимиру Путіну. Про це, посилаючись на ERR, повідомляє Новое время.
"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом.
За її словами, очевидним є той факт, що, незважаючи на добрі наміри ініціаторів переговорів з головою Кремля,
"можна побачити, що Путін не хоче вживати жодних заходів".
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас.
28 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 80 хвилин розмовляли з російським диктатором Володимиром Путіним.