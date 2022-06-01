Прем'єр Естонії: лідери ЄС сперечалися, чи варто дзвонити Путіну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі 31 травня відбулися "дуже гарячі" дебати щодо доцільності дзвінків російському диктатору Володимиру Путіну.﻿ Про це, посилаючись на ERR, повідомляє Новое время.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну" , - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом.

За її словами, очевидним є той факт, що, незважаючи на добрі наміри ініціаторів переговорів з головою Кремля, "можна побачити, що Путін не хоче вживати жодних заходів" .

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками" , - зазначила Каллас.

28 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 80 хвилин розмовляли з російським диктатором Володимиром Путіним.