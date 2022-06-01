ЦПД попереджає про можливі провокації окупантів в ОРДЛО

ЦПД попереджає про можливі провокації окупантів в ОРДЛО

У Центрі протидії дезінформації попередили﻿ про високу ймовірність терактів і провокацій з боку російських окупантів.

Зазначається, що можливі провокації в ОРДЛО на масових заходах до Дня захисту дітей, 1 червня.

"Пропаганда Росії знову намагатиметься перекласти відповідальність за обстріли на ЗСУ. Тому Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - йдеться в повідомленні.

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