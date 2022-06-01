ЦПД попереджає про можливі провокації окупантів в ОРДЛО
У Центрі протидії дезінформації попередили про високу ймовірність терактів і провокацій з боку російських окупантів.
Зазначається, що можливі провокації в ОРДЛО на масових заходах до Дня захисту дітей, 1 червня.
"Пропаганда Росії знову намагатиметься перекласти відповідальність за обстріли на ЗСУ. Тому Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - йдеться в повідомленні.