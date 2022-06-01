Мер: у Маріуполі з квітня немає доступу до питної води та їжі

Жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі.﻿ Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

"Вчора маріупольці повідомили нам про те, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не віддають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали і допомагали їм ховати ці воєнні злочини" , — сказав він.

За його словами, "маріупольці сьогодні працюють за воду".