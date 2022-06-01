Мер: у Маріуполі з квітня немає доступу до питної води та їжі
Жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.
"Вчора маріупольці повідомили нам про те, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не віддають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали і допомагали їм ховати ці воєнні злочини", — сказав він.
За його словами, "маріупольці сьогодні працюють за воду".
"З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води", — сказав він.