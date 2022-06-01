У Міноборони пояснили, чому не поспішають повідомляти про успіхи ЗСУ

Міноборони не оголошує про успіхи в контрнаступі ЗСУ, доки українські військові остаточно не закріпляться на нових позиціях, щоб не активізувати ворога.﻿ Про це, посилаючись на заступника міністра оборони Ганну Маляр у ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

За її словами, ситуація на фронті неоднорідна, і до того моменту, як українська армія закріпиться на певному рубежі, ситуація може змінюватись кілька разів.

"Ситуація на сході та півдні неоднорідна, тому не можна однозначно говорити, що десь ми лише втрачаємо чи лише контрнаступ. Ситуація різна по різних точках та населених пунктах та бої - це завжди динаміка. Тому остаточно робити висновки, що такий населений пункт уже наш, можна тільки після закріплення там ЗСУ, на тому рубежі" , — пояснила Маляр.

Вона додала, що політика і Міноборони, і ЗСУ — не оголошувати передчасно результати, доки ЗСУ не закріпляться на нових позиціях.