У Києві розпочнуть ремонт між "Золотими воротами" та "Театральною"

Завтра, 2 червня, розпочнеться плановий почерговий ремонт двох ескалаторів на пересадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна". Про це повідомив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Роботи триватимуть до 19 серпня 2022 року.

Капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються.

Ескалатори на перасадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна" ввели в експлуатацію у 1981 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2012 році.

Нагадаємо, що наразі капітальний ремонт ескалаторів триває на станції "Лук’янівська".